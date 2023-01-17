Balıkesir'de polis ve jandarmadan asayiş operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 76 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Kepsut ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 13 şahıs ise tutuklandı. Operasyon dahilinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; 802 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram metamfetamin, 60 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 26 adet tarihi eser, 10 adet dinamit lokumu, 58 adet kazı malzemesi, 40 bin 200 adet dolu makaron, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 7 adet fişek ele geçirildi. Olaylara karışan 50 şüpheli yakalandı.