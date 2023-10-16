Balıkesir'de polis ve jandarmanın operasyonlarında 40 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'de Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 40 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de polis ve jandarmanın operasyonlarında 40 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
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Balıkesir’de Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda 40 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçu çerçevesinde Ayvalık ilçesinde yapılan operasyonda; Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan 9 Yemen, 6 Filistin, 2 Sudan, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet şişirilmeye hazır sıfır lastik bot, 1 adet 30 cc lastik bot motoru, 2 adet bot pompası, 3 galon mazot, 1 adet lastik şambrel, 1 adet lastik şambrel pompası, 4 adet bot taban tahtası, 1 adet can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alınırken, adli tahkikat devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, İvrindi ilçesinde edilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 organizatör ile birlikte 21 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 adet araç ele geçirildi. Olaylara karışan 2 organizatör gözaltına alındı.