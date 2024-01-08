Balıkesir'de polisten 'Asayiş ve Trafik' uygulaması

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde 243 personelin katılımı ile Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında 2 bin 623 şahsa kimlik sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri aramalarda 7 ateşli silah, 17 fişek ve 2 bıçak ele geçirdi. Trafik uygulamasında da 71 araç sürücüsüne 169 bin TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 99 ekip ve 243 personelin katılımı ile "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Mahalle, Cadde, Sokak, Park, Bahçe, Meydan, Metruk Yerler, Tren Garı, Otobüs Terminali, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere il genelinde yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; Asayiş Yönünden 2 bin 623 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 7 ateşli silah, 17 fişek, 2 bıçak, 29.57 gram Metamfetamin, 6 adet uyuşturucu sentetik hap ele geçirildi. 289 Umuma Açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal ve muhtelif yerler denetlenerek, kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, bin 74 Araç denetlendi. 71 Araç sürücüsüne toplam 169 bin 334 TL tutarında idari para cezası uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.