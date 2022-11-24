Balıkesir'de polisten 56 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir’de asayiş polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.