Balıkesir'de polisten 74 şahsa narkotik operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Narkotik Suçları ile Mücadele çalışmalarında 74 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, aparat, 3 ateşli silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Balıkesir'de polisten 74 şahsa narkotik operasyonu
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Narkotik Suçları ile Mücadele çalışmalarında 74 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, aparat, 3 ateşli silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada Narkotik Suçları ile Mücadele dahilinde yapılan çalışmalarda; 91,43 gram Metamfetamin, Maddesi, 71,83 gram Esrar Maddesi, 1,9 gram Kokain Maddesi, 164,98 gram Sentetik Kannabinoid Bonzai Maddesi, 13 adet Ecstasy Hap, 317 adet Sentetik Ecza Hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Tüfek, 80 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 74 şüpheli şahıstan, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman