Balıkesir'de polisten aranan şahıslara yönelik operasyon

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde arama kaydı bulunan 80 şahsa yönelik olarak yaptıkları operasyonlarda 47 aranan şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 21 şahıs serbest kalırken, 26 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele dahilinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Balıkesir il merkezi ve tüm ilçeler de eş zamanlı olarak; 72 ekip 208 personel ile birlikte 80 aranan şahısların adreslerinde yakalanmasına yönelik alınan mahkeme kararlar ile yapılan operasyon çalışmaları sonucunda; adam öldürme, yağma, cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak satın almak, hırsızlık, kasten yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından aranan 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından 21 şahıs serbest kalmış, 26 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.