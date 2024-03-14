Balıkesir'de polisten geniş kapsamlı denetim

Balıkesir’de emniyet ekipleri tarafından yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamalarında 5 aranan şahıs ve 54 araca 185 bin TL para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz gün 21:30 ve 23:00 saatleri arasında il genelinde asayiş, trafik ve huzur denetimi gerçekleştirdi. 91 ekip ve 227 polisin katıldığı denetimde 5 aranan şahıs ve 54 araca 185 bin TL para cezası kesildi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan şahıs sorgusunda 2 bin 111 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; bir şahıs yoklama/bakaya, bir şahıs kayıp, bir şahıs hırsızlık, bir şahıs bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bir şahıs 2312 sayılı kanuna aykırılık suçlarından olmak üzere 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca şahıs sorguları sırasında bir şahıstan 21.50 gram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi ve bir adet pipe, elde edilerek 2 şahıs hakkında "TCK:191 ve TCK:141" suçundan, bir şahıstan 6.79 gram esrar maddesi elde edilerek bir şahıs hakkında "TCK:191" suçundan, olmak üzere toplamda 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal vb. muhtelif 382 yerin denetiminde olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 969 araç denetlendi ve 54 araç sürücüsüne 185 bin 475 TL para cezası kesildi. Ayrıca kusurlu bulunan 9 araç ise trafikten men edildi.