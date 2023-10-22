Balıkesir'de polisten narkotik ve kaçakçılık operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları narkotik ve kaçakçılık suçları ile mücadele dahilinde 39 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, dolu makoron, kaçak sigara ve 1 adet tabanca ve silaha ait 5 fişek ele geçirdi. Operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık Suçları ile Mücadele dahilinde il genelinde yapılan çalışmalarda; 39 ayrı olayda yapılan operasyonlarda; 52,71 gram metamfetamin maddesi, 178,45 gram esrar, 82,04 sentetik kannabinoid bonzai, 8 gram Afgan macunu maddesi, 110 adet sentetik ecza hap, 2 adet esrar öğütücü, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 bin 480 adet dolu makaron, 133 adet puro, 92 adet cinsel içerikli ürün ve hap, 13 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet elektronik sigara ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheli şahıstan adli makamlara sevk edilen 2’si tutuklandı.