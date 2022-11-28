Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve tütün ile tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda Ayvalık, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Gönen, Bigadiç, Susurluk, Burhaniye ve Savaştepe ilçelerinde toplam 150 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 724 gram metamfetamin, 696 adet sentetik ecza hap, 261 gram esrar, 14 gram skunk maddesi, 1 gram bonzai, 1 gram kokain, 4 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek, 84 bin 100 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 52 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin adet dolu makaron, 80 bin adet boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 29 adet bandrol, 5 adet sentetik ecza hap, 1 içimlik esrar ele geçirildi. Gözaltına alınmalarının ardından adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.