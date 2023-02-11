Balıkesir'de sabah namazı buluşmasında depremzedelere için dua yapıdı

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün hafta sonları başlattığı “Sabah namazı buluşmaları” devam ederken, bu haftaki buluşma da depremzedeler için dua yapıldı. Sabah namazı buluşması Mehmet Kocaatlı Camiinde gerçekleştirildi.

Burhaniye’de müftülüğün başlattığı “Sabah namazı buluşmalarının” 4’ncüsü Mehmet Kocaaatlı Camiinde gerçekleştirildi. Sabah namazı sonrası salavatı şerifeler okunurken, tekbirler getirildi ve Müftü Mustafa Ali Işık cemaatle sohbet etti. Sabah namazının önemini anlatan Müftü Mustafa Ali Işık, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da şifa temennisinde bulundu. Buluşmaya katılan vatandaşlarda dualara amin dedi. Cemaatten Yunus Kendirli, “Bu gün sabah namazında buluştuk elhamdülillah. Depremde ölenlere rahmet kalanlara sağlık sıhhat diliyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin” dedi. Müftü Mustafa Ali Işık da, “Burhaniye ilçemizde sabah namazı buluşmalarımız devam ediyor. Depremin 124.saatine girildiği vakitte sabah namazında buluştuk. Kardeşlerimize dua ettik. Rabbim oradaki kardeşlerimize, imdat diyen kardeşlerimize acil yardım göndersin. Çalışanlara güç kuvvet versin. Dün Cuma namazında da dua ettik. Rabbim böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın İnşallah. Allah, herkesten razı olsun” diye konuştu.