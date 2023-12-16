Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Haftayı güneşli bir hava ile bitiren Balıkesir’de hafta sonuna vatandaşlar sağanak yağışla uyandı.

Geçtiğimiz 2 günde parçalı bulutlu ve güneşli havanın hâkim olduğu Balıkesir’de hafta sonu yağış ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış yer yer etkisini şiddetlendirerek devam etti. Caddelerin bazı noktalarında logarlar da sağanak yağışın etkisi ile tıkanmalar meydana geldi.

Meteorolojiden açıklanan bilgiye göre, gün içerisinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ederken, gece saatlerinden itibaren Pazar günü yağışın kesileceği ifade edildi.