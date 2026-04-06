Balıkesir'de sağanak nedeniyle arazileri sular bastı, rögarlar taştı
Burhaniye ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar yüzünden pek çok arazi sular altında kalırken, taşan rögarlar yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
Burhaniye ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar yüzünden pek çok arazi sular altında kalırken, taşan rögarlar yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
Burhaniye yöresinde iki gündür devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Ali Çetinkaya Mahallesi’nde pek çok yazlığın çevresi sularla dolarken, arazileri sular bastı. Pek çok yerde rögarların taşması üzerine sürücüler zor anlar yaşarken, etrafı pis sular bastı. Ali Çetinkaya Mahallesi’nde Orjan Sitesi önündeki Ören-Akçay yolunda taşan rögarlar sürücülere zor anlar yaşattı.