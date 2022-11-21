Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir'de güneşli havaların ardından hafta içinde beklenen sağanak yağış etkili oldu.

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu
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EditörEditör
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Balıkesir’de güneşli havaların ardından hafta içinde beklenen sağanak yağış etkili oldu.

Balıkesir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar ise evlerinin yolunu koşarak tuttu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Meteorolojinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.

Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu
Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu
Balıkesir'de sağanak yağış etkili oldu