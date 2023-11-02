Balıkesir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu

Balıkesir'de sabah saatlerinde etkilisini göstermeye başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Balıkesir'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’de sabah saatlerinde etkilisini göstermeye başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Balıkesir’de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, öğle saatlerinde sağanak yağışa döndü. Yer yer şiddetlini arttıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için çatıların altına sığınırken, bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden çarşıda yürümeye devam etti. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman