Balıkesir'de sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Havran ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde su baskınları yaşandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte Edremit’in Hüsnü Elçin Yıldırım Caddesi dakikalar içinde sular altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, iş yerlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Edremit Belediyesi ekipleri, bölgede oluşan su birikintileri ve taşkınların önüne geçebilmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yağışın sabah saatlerine kadar bölgede kısmen etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.