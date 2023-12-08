Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda sahte ve kaçak alkollü içecek ve bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Başkanlığınca eş zamanlı olarak düzenlenen ülke geneli sahte/kaçak alkol operasyonu dahilinde Edremit ilçesinde tespit edilen 3 adrese yönelik yapılan operasyonda; 1 adet Ruger marka 9 milimetre çapında tabanca ve 1 adet şarjör, 8 adet 5 litrelik plastik bidonlar içerisinde etil alkol, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde el yapımı alkol, 11 adet yarım litrelik plastik pet içerisinde el yapımı votka, 13 adet yarım litrelik plastik pet içerisinde el yapımı rakı, 5 adet yarım litrelik plastik pet içerisinde el yapımı viski, 4 adet cam şişe içerisinde viski aroması, bin adet doldurulmuş makaron sigara, 46 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.