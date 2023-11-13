Balıkesir'de sarımsaklı pilav için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde hayır ve düğün yemeklerinin vazgeçilmezi olan sarımsaklı bulgur pilavı için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

İvrindi’nin Gökçeyazı Mahallesinde Çerkez Cami önünde sarımsaklı bulgur pilavı ve höşmerim ikramı yapıldı. Kazanlarda kaynatılan bulgurun içine sarımsak, zeytinyağı ve et konarak ikram edilen pilav, yüzlerce vatandaş tarafından iştahla yendi. Yemeği hazırlayan Fatma Zorgör Demirözer, coğrafi işaret için girişimde bulunduklarını söyledi.

Sarımsaklı bulgur pilavının çok sevildiğini anlatan aşçı Fatma Zorgör Demirözer, “Kaynamış tavuk suyunun içinde bulguru kaynatıp indirdikten sonra çiğ sarımsak ve zeytinyağı katıyoruz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Daha sonra da servis ediyoruz. Yiyenler çok beğeniyor. Biz bu konuda iddialıyız. Türkiye’nin başka yerinde yok. Coğrafi işaret almak için de girişimlerde bulunduk. İnşallah, alabiliriz. Gökçeyazı Mahallesinde misafirlerimize ikram ediyoruz. Yiyenler çok beğeniyor” dedi.

Sıtkı Dirlik ise “Dışardan gelenlerimiz pilavın tadını beğeniyor. Biz bu geleneği yaşatmak istiyoruz. Sarımsaklı bulgur pilavı sadece Gökçeyazı’ya mahsus bir yemektir” diye konuştu.