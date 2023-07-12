Balıkesir'de sazlık yangını yol kapattırdı

Burhaniye ilçesinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan anız yangını sazlık alana sıçrarken, bir süre Burhaniye-Edremit kavşağının trafiğe kapanmasına neden oldu. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğine ait 3 adet yangın söndürme aracı müdahale ederken, tarlanın kenarında bulunan meyve ağaçları zarar gördü.

Burhaniye-Edremit kavşağında çıkan anız yangını korkulu saatler yaşanmasına neden oldu. Yol kenarında çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü. Meyve bahçesine sıçrayan yangın bir süre sonra kavşaktaki sazlık alana sirayet etti. Yangın sırasında bazı meyve ağaçları yanarken, trafik ışıkları da zarar gördü. Polis, yangın süresince Burhaniye girişini trafiğe kapatırken, yangın bir saatlik mücadele sonunda söndürülebildi. Sazlık alanda yükselen alevler sürücüleri heyecanlandırdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor