Balıkesir'de seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Akın kazandı
Balıkesir'de 31 Mart Yerel Seçimleri'ni henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP'nin Adayı Ahmet Akın kazandı.
Balıkesir’de 31 Mart Yerel Seçimleri’ni henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP’nin Adayı Ahmet Akın kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yarısına yakınını alan Ahmet Akın, Balıkesir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Balıkesir’de vatandaşlar büyük coşku için Altıeylül ve Karesi’de sokak ve caddelerine çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve CHP bayrakları taşıyan kalabalık gruplar "Ahmet Akın, Balıkesir sana yakın" sloganları attı.