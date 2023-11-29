Balıkesir'de sel suları denizi bulandırdı, kabaran deniz yollara taştı

Burhaniye ilçesinde, dün gece yaşanan aşırı yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Madra Dağı’ndan gelen Karınca Deresi’nin sel suları, Ören sahilinde denizi bulandırırken, kabaran deniz suyu da Öğretmenler Mahallesi’ndeki Kordonboyu Caddesi’ni göle çevirdi.

Edremit Körfezi’nde dün gece yaşanan aşırı yağmur ve lodos fırtınası Burhaniye’de de hayatı olumsuz etkiledi. Karınca Deresi’nden gelen sel suları Ören sahilinde denizi bulandırdı. Belediye ekipleri kabaran denizin getirdiği çöpleri temizlemeye başlarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi plajına kumdan set oluşturdu. Belediyede görevli kadın işçiler de Özgürlük Parkı’nda denizin getirdiği çöpleri temizlemeye başladı. Bu arada bazı vatandaşlar da denizin getirdiği işe yarayan malzemeleri toplamaya başladı. Fırtınanın insanları zorda bıraktığını anlatan İsmail Talay, "Aralığa yaklaştığımız şu süreçte fırtına ve lodosun bu kadar sert esmesi evlerimize giremeyecek hale getirdi bizi. Belediye bütün var gücü ile çalışıyor ama altyapı yetersizliği bir şekilde bizi çok zorladı. Araçlarımızın birçoğu çalışamaz durumda. Plajımız zaten şişti. Deniz yükseldi bu tarafa geldi. Allah, insanların yardımcısı olsun. Nitekim can kaybı yok. Mal bir şekilde yerine gelir ama can kaybı olmaması sevindirici. Belediyeyi biraz daha çalışmaya davet ediyorum" dedi.