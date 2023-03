Balıkesir'de seracılara yenileme desteği

TAKİP ET

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üreticiye destek olacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Balıkesir İli Plastik Sera Örtülerinin Yenileme Projesi” dahilinde Sındırgı’ da sera naylonu dağıtım programı gerçekleştirildi.

Özellikle bölgenin yeşil denizi olarak nitelendirilen seraların yoğun olduğu bölgenin yeşillik ihtiyacını karşılayan Pürsünler Mahallesi, Hisaralan bölgesi başta olmak üzere seracılık üzerine üretim yaşan çiftçilere destek sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İl Orman ve Tarım Müdürlüğü tarafından örtüleri eskiyen yetiştiricilerin seralarının yenilenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla; 353 üreticiye yüzde 70 hibe ile verilen toplamda 5 Milyon liralık destekle, sera naylonlarını yenilenerek üretime katkı sağlanıyor. Sındırgı ilçesinde ise Sındırgı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen programda seralarının yenilenmesi ve üretimin arttırılması amacıyla daha önceden müracaat eden çiftçiye 7 tona yakın sera naylonu desteği sağlandı.

Proje dahilinde Sındırgı çiftçilerinden daha önce yapılan duyuru neticesinde talepte bulunan 28 örtü altı yetiştiricisine seralarını yenilemek için 36 aylık özellikte, 92 parçadan oluşan 6 bin 852 kilo sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Üreticiler farklı projelerle özellikle sera üreticisinin de düşünüldüğü bir proje uygulanarak çiftçinin her daim yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaza desteklerinden dolayı teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Proje dahilinde başvuruların istisnasız hepsini değerlendirdiklerini belirten Sındırgı İlçe Tarım Müdürü Kemal Hatırnaz “Sera naylonlarının yenilenmesi projesi için naylon dağıtım programındayız. Çiftçilerimize talep aldık, duyurularını yaptık. Başvuran bütün çiftçilerimize istisnasız bugün naylon dağıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Eskimiş naylonu olanlar, yeni sera yapmış olanlar, naylonu çekmek isteyenler bu proje dahilinde bize başvuru yaptılar. Bunların başvuruşlarının hepsini değerlendirmiş olduk. İstisnasızda bugün hepsinin naylonunu teslim etmiş bulunuyoruz. İnşallah kendilerine, memleketimize, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur. Projelerimizin devamını inşallah gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Çiftçiye desteklerinin bitmeyeceğini ve desteklerinin devam ederek süreceğini ifade eden Başkan Yavaş “Sındırgı çiftçilerin çokça yoğun olduğu ve geçimini herkesin hemen hemen tarladan, topraktan sağladığı bir şehir. Tabi ilçemizde tarıma, çiftçimize desteklerimiz büyükşehir belediyesi, Sındırgı belediyesi olarak ve tarım il müdürlüğü olarak devam ediyor. Dün hünnap ve Mürdüm eriği jeotermalle kurutmamıza destek vermiştik, fidanlarını dağıtmıştık büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmazla. Bugünde sera naylonu dağıtımı yapıyoruz. Özellikle Pürsünler Mahalle’mizde halkımız hemen hemen bölgenin yeşillik ihtiyacını onlar karşılıyorlar. Kimileri de sera olarak kullandıkları jeotermalle ilgili alanlarda naylon desteği verdik. Başvuran herkesin şuanda naylonunu aldığı bir proje bu. Projemizin %30’unu çiftçimiz, %70’ini ise büyükşehir belediyesi, tarım il müdürlüğü karşılıyor. Bizlerde Sındırgıdan böyle bir proje yapmaktan ve çiftçimizin işine biraz daha destek olup üretimi arttırabilmekten çok mutluyuz. Çünkü pandemi olsun günümüzdeki şuandaki deprem olsun veya dünyanın gittiği noktada üretim çok değerli, çok kıymetli. Her an biz çiftçimizin yanındayız. Sulama göletleriyle onları destekliyoruz. Devletimizin her türlü imkânları hayvancılık ve çiftçiliğe yanında destek veriyor. Bugünde sera naylonu olarak toplamda 7 ton gibi şuanda bir destek sağladık. İnşallah bu desteklerimiz devam ederek sürecek” dedi.