Balıkesir'de sergilenen çiniler göz kamaştırdı

Burhaniye ilçesinde, tanınmış çini sanatçısı İsmail Yiğit’in Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde açtığı “Toprağın Yol Hikayeleri” adlı çini sergisi ilgi gördü. 144 eserin yer aldığı serginin 25 Temmuz’a kadar açık kalacağı açıklanırken, şekillendirme ve dekor lama gösterileri yapılacak.

Çini sanatçısı Arzu Balkan’ın daveti üzerine Burhaniye’ye gelen İsmail Yiğit, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde 144 eserini sergilerken, Mehmet Yıldırım da şekillendirme çalışması yaptı. Çini sergisinin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban ile eski milletvekili Nedret Akova ile eski Belediye Başkanı Fikret Akova ile sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Çinileri inceleyen vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemedi. Sergide 144 eserinin yer aldığını anlatan çini sanatçısı İsmail Yiğit, “Burhaniye de Arzu Balkan Hanım bizi davet etti Kütahya’dan. Ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümü mezunuyum. Bir de Kütahya’dan efsane Mehmet Yıldırım hocam var. Ben daha çok dekor, o da daha çok şekillendirme yapıyor. Biz ilk defa, Mehmet hocamla hem burada şekillendirmeyi hem de şov yapacağız. Uygulamaya yönelik, dekorlamaya yönelik. İsmail Yiğit olarak 114 tane eserimi buraya getirdim, sergiliyorum. Teşekkür ederim” dedi.

Çini öğretmeni Kadir Yıldırım da, “Çok güzel bir sergi olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Bütün sanatseverleri buraya bekleriz. Hani burada da çok fazla olmayan bir sergi olduğunu düşünüyorum. Bütün eserler harika. Biz geldik, gördük, beğendik. Sizleri de bekleriz” dedi. Resim öğretmeni Bahar Akdemir ise, “Balıkesir merkezden geldik. Bizim de Altınoluk’ta sergimiz vardı. Burayı duyduk. Buraya gelmeden edemedik. İlham verici sergi bu Burhaniye’de. Hepinizin gelmesini tavsiye ederim. Tüm hocalarımızın ellerinize sağlık” dedi.