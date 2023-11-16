Balıkesir'de servis araçlarına denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin denetim ve kontrol faaliyetleri içerisinde servis araçlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların; toplu taşıma hizmetlerinden; seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; toplu taşıma araçları, ticari taksiler, personel ve okul servis araçlarının ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri mevzuatlara uygun bir şekilde çalışmalarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Ara tatili dönüşünde tüm okul servislerinin hazır halde olması için ekipler arıca çaba sarf ediyor. Öğrencilerin okullarına taşınmaları sırasında güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları ve servis aracı işleticilerinin mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterip göstermediklerini kontrol edildi.

Ayakta yolcu yasak

Yapılan denetimlerde; araç içerisinde ayakta ve fazla öğrenciyle yolculuk yapılmaması, emniyet kemerleri takılı şekilde ulaşımın sağlanması, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personelin çalışıyor olması ve servis araçlarının teknik donanımlarının öğrenci taşınması için uygun olup/olmadığı ayrıca servis işleticilerinin belediyeden ruhsat/özel izin belgesi alıp almadıklarına yönelik kontroller devam edecek.