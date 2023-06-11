Balıkesir'de sezonun son 'Sabah Namazı Buluşması' tarihi camide yapıldı

Burhaniye ilçesinde müftülüğün kışın başlattığı "Sabah Namazı Buluşmaları"nın son programı tarihi Kocacami’de yapıldı. Sabah namazı sonrası salavatı şerifeler okunarak, tekbirler getirildi.

Kocacami’de düzenlenen sezonun son ’Sabah Namazı Buluşması’nda kılınan namazın ardından salavatı şerifeler okunurken, tekbirler getirildi. Müftü Mustafa Ali Işık da, okuduğu hadislerin açıklamasını yaptı. Daha sonra cami yanında bulunan lokantada mercimek ve tavuk suyu çorba ikramı yapıldı. Cemaate teşekkür eden Müftü Işık, “Bugün Burhaniye’de son Sabah Namazı Buluşması’nı yaptık. Okulların kapanması dolayısıyla yaz sezonunda ara verdik. Okular açılınca tekrar başlayacağız. Şükürler olsun hareketli bir dönem geçti. Bizi evinde buluşturan, sonra Kabe’sinde buluşturacak olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. Sabah namazı cemaatini artırsın, gelenlerden eylesin. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ören Camii imamı Kadir Özdemir ise, “Bir sezonda daha cami cemaat buluşmasını merkez camimizde, Kocacamimizde gerçekleştirdik. Katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Böyle birliğimiz beraberliğimizi Rabbim daim eylesin. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması çok güzel bir şey. Beraber ibadet ediyoruz, beraber yiyip içiyoruz. Rabbimiz inşallah seneye gene nasip eder, yine aynı şekilde bir sene sonra gene devam eder. Rabbim bizleri birliğimizden, dirliğimizden ayırmasın inşallah” diye konuştu.

Ramazan Şevik, “Sabah Namazı Buluşmaları’nın sonunu bugün yaptık. Allah’ın izni ile sezonu kapattık. Allah izin verirse bir dahaki sezonda yine devamını bekliyoruz” dedi.