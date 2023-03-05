Balıkesir'de şiddetli dolu yağışı etkili oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah 08.00’de etkili olan dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Şiddetli dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Gece saatlerinden itibaren Edremit’te zaman zaman etkili olan yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan dolu cadde ve sokaklarda birikerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Edremit Körfezi’nde yağışın gün içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.