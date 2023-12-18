Balıkesir'de Sıfır Atık belgesi alan ilk Belediye Karesi oldu

Karesi Belediyesi yaptığı yatırım ve yürüttüğü çalışmalarla Balıkesir’de ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk belediye oldu. Başkan Dinçer Orkan, “Yenilikçi ve örnek çalışmalarla yanınızda olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

Karesi Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ çalışmalarıyla ilçeye nefes olmaya devam ederken, çalışmalarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldığı belge ile tescilledi. Bu yılın başında Katı Atık Getirme Merkezi’ni hizmete alan, mahalleleri geri dönüşüm konteynırlarıyla donatan ve gelecek nesillerin eğitimi için çalışmalar yürüten Karesi Belediyesi belgesini aldı. Karesi Katı Atık Getirme Merkezi’nde düzenlenen tören ile Karesi Belediyesi Dinçer Orkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Kadir Kandemir’den Balıkesir’in ilk Sıfır Atık Belgesi’ni alan belediye oldu. Müdür Kandemir, Başkan Orkan ve ekibini çalışmalarından ötürü kutlarken, örnek oldukları içinde teşekkür etti. Törende merkeze eğitim almaya gelen öğrenciler ve Karesi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Başkan Orkan: “yenilikçi hizmetlerle yanınızda olmaya devam edeceğiz”

Belge takdim töreni sonrası açıklamalarda bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Sıfır Atık çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Orkan, “Karesi Belediyesi olarak yenlikler ve ilklerden birini daha her zaman olduğu gibi başarmış bulunuyoruz. 2023 yılında hizmete aldığımız Katı Atık Toplama Merkezi’ndeyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Kadir Kandemir’den ilçe bazlı Sıfır Atık belgesi aldık. 20 ilçesi olan Balıkesir’de bu belgeyi alan ilk ve tek belediye biz olduk. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde Sıfır Atık ile ilgili aldığımız yolu görmüş oluyorsunuz. Bununla beraber ilçemizde daha temiz, daha hijyenik ve daha sürdürülebilir ilçe olma yolunda da ilerliyoruz. Bundan sonra da yenilikçi işlerle Karesili hemşehrilerimizin karşısında olacağız. Bizim sadece Sıfır Atık ile ilgili fiziksel bir bina yapmamızın yanında halkımızın da bu çalışmalarla bütünleşmesi önemli. İleriki dönemlerde de atık toplamayla ilgili sizlere daha iyi ve kalıcı çözümlerle geleceğiz. Karesi Belediyesi olarak Sıfır Atıkla ilgili nasıl fiziksel olarak bu işi çözdük, halkımızla birlikte de yekpare olarak projemizi tamamlamış olacağız. Bu belgenin Karesi ve Balıkesir’imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Karesi Belediyesi neler yaptı

Bu yılın başlarında hizmete giren Atık Getirme Merkezi’nde sadece atıklar toplanmadı, öğrencilerde eğitim aldı. Karesi Belediyesi ilk olarak merkezi hizmete alırken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kurdu. Belediye yetki sahasında sıfır atık yönetimi kapsamında geri kazanılabilir atıkların biriktirilmesi için, mobil atık getirme merkezi yerleştirildi.

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması için Sıfır atık yönetim planı hazırlandı.

Tekstil/Giysi atıklarını ayrı toplanması amacıyla kumbara yerleştirilmesi yapıldı.

Evlerden kaynaklanan atık ilaçların toplanması için atık ilaç biriktirme ekipmanı temin edilmiş ve yerleştirilmesi yapıldı. Konutlardan, en az ikili toplama sistemi kapsamında atıkların toplanması veya toplattırılması amacıyla geri kazanılabilir atıklar için konteynerler yerleştirilmiştir. Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaç ile büyük hacimli atıkların toplama noktalarına, Atık Getirme Merkezlerine veya çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi hususunda gerekli planlamanın, bilgilendirmelerin ve yönlendirmenin yapılması sağlandı. 600 öğrenciye Sıfır Atık Eğitimi verildi ve Atık Toplama Takvimi oluşturuldu.