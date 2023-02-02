Balıkesir'de silah ve uyuşturucu madde satan şahsa operasyon

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde satışı yapan şahsa jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Silah Mühimmat Kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 100 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 13 adet şarjör, 400 adet tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.