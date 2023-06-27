Balıkesir'de silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi’nde karşılaşan Bilal Ö. (22), Kazım Emir Ö. (17), Kubilay D. (22), Turan Z. (20) ile Samet A. (36), Emre İ. (26), Ahmet Kadir B. (26), Ali İ. (17), Aftu K. (23) ve Recep Ç. (17) arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli Bilal Ö. aracından aldığı tüfek ile ilk olarak Samet A.’yı sol kol ve göğüs bölgelerinden yaraladı. Olay anında rastgele ateş eden Bilal Ö., Ahmet Kadir B., Emre İ., Ali İ., Turan Z. ve Kazım Emir Ö.’yü çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal Ö.’yü gözaltına aldı.

Kaçan şüpheli Aftu K.’yi yakalamak amacıyla çalışma başlatan polis, biri olayda kullanılan ruhsatsız 2 tüfek ele geçirdi.

Edremit Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve Balıkesir il merkezinde Atatürk Şehir Hastanesinde tedavisi süren Samet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.