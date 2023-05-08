Balıkesir'de spor faaliyetleri doludizgin sürdü

Gençlik ve Spor kenti Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sportif faaliyetler hafta sonu da devam etti. Türkiye’nin birçok ilinden bine yakın sporcunun katılımıyla çeşitli branşlarda düzenlenen Türkiye Şampiyonaları, grup müsabakaları, il şampiyonaları ve federasyon faaliyetleri ile spor tutkunları bir araya geldi. Balıkesir sporla ve başarılarla dolu bir hafta sonu geçirdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup müsabakaları 11 ilden 320 sporcunun katılımı ile Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Grup müsabakaları açılış seremonisi ve ödül törenleri ile devam etti.

Çağış Kampüsünde Okullar Arası Oryantiring Küçükler-Yıldızlar Grup Müsabakalarında sporcular hedeflerine koştu. Müsabakada öğrenciler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. 15 ilden yaklaşık 400 sporcunun yarıştığı Grup Müsabakaları ödül töreniyle sona erdi. Judo Yıldızlar Balıkesir İl Şampiyonası Şehit Turgut Solak Spor Salonunda tamamlandı.

Spor Tırmanışı Hız Türkiye Şampiyonası açılış seremonisinin ardından 15 ilden yaklaşık 109 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İsmail Akçay Atletizm Pisti Tırmanma Duvarında sporcuların zorlu mücadelesinde heyecan şahikalara ulaştı. Spor Tırmanışı Hız Türkiye Şampiyonasında düzenlenen ödül töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

8. TAF Küçükler Atletizm Türkiye Şampiyonası Balıkesir İl Seçmeleri 100’e yakın sporcunun katılımıyla İsmail Akçay Atletizm Pistinde gerçekleşti. Kurumlar Arası Masa Tenisi ise kıyasıya mücadelelerle Şehit Turgut Solak Spor Salonunda sona erdi.

Hafta sonu gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp sporcuları yalnız bırakmadı. İl Müdürü Özalp, çeşitli illerden yoğun katılımın olduğu yarışlarda sporculara madalyalarını takdim ederek tebriklerini iletti. Büyük organizasyonlar ve şampiyonalarla Balıkesir’in spora olan büyük ilgisine dikkat çeken Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Gençliğe ve spora yaptığımız yatırımlar, etkinlikler; sportif başarılarda da ses getirici şampiyonluklarla sevinç yaşatıyor. Hafta sonu Federasyon Faaliyetleri ve Türkiye Şampiyonaları ile ilimizde bine yakın sporcu, antrenör, ekipleri ve sporcu ailelerini ağırladık. Bu organizasyonlar, spora olan ilgiyi artırarak ilimizin spor turizmine olumlu katkılar sağlıyor. Valiliğimiz koordinesindeki bu faaliyetlerde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımızı şampiyonalarda gösterdikleri bu üstün performansları dolayısıyla tebrik ediyorum” dedi.

Ayrıca 2022-2023 Voleybol Sezonu TVF Yıldız Erkekler Yarı Final Maçları Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak.