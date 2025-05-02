Balıkesir'de sporcular eskrimde şampiyonluk için yarışıyor

Balıkesir, eskrim branşında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleşen Yıldızlar U17-Gençler-Büyükler Flöre Açık Turnuvası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 287 sporcunun katılımıyla başladı.

Eskrim sporu, Türkiye’de son yıllarda altyapı yatırımları, eğitim programları ve uluslararası başarılarla birlikte yaygınlaşmaya başladı. Balıkesir’de düzenlenen bu turnuva, branşın Anadolu’daki gelişimine katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni yeteneklerin keşfine de imkan tanıyor.

Turnuva, Balıkesir’de eskrim branşında ilk defa bu kapsamda düzenlenmesiyle spor camiasında dikkat çekti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, turnuvanın hem bireysel gelişime hem de şehirdeki spor kültürünün çeşitlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek; "Eskrim, disiplin, strateji ve zarafeti bir arada sunan özel bir branştır. Şehrimizde ilk defa böylesine kapsamlı bir eskrim organizasyonuna ev sahipliği yapıyor olmak bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin fiziksel yeteneklerinin yanı sıra zihinsel kapasitelerini de geliştirmelerine imkan sağlayan bu tür branşları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Turnuva süresince Balıkesir’e gelen sporcular, antrenörler, hakemler ve aileleriyle birlikte şehrin turizm potansiyeline de doğrudan katkı sağlanıyor. Otellerin doluluk oranlarının artması, yerel işletmelerin etkinlik süresince hareketlenmesi, spor turizmi açısından önemli bir örnek oluşturuyor.