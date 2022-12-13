Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekiplerince, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan alınan 15 kişiden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, suç işlemek maksadıyla örgüt kuran 15 kişiye KOM Şubesine bağlı ekipler tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri ile birlikte 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14 adet tabanca, 21 adet şarjör, 217 adet tabanca fişeği, 17,2 gr esrar, 13 gram metamfetamin,15 adet sentetik ecza hap, 6 adet av tüfeği, 4 adet tüfek şarjör ve 74 adet kartuş ve 7 adet cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5’inin tutuklandığı öğrenildi.