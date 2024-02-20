Balıkesir'de şüpheli şahıslara uygulama: 4 şahıs tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de şüpheli şahıslara uygulama: 4 şahıs tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’de polis ekipleri şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün Balıkesir’in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada; bir ruhsatsız tabanca, 42 adet sentetik ecza maddesi, 7,43 gram esrar, 12,78 gram metamfetamin, 2 extacy hap ele geçirildi. Bin 243 şahıs sorgusunda ise, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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