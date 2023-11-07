Balıkesir'de tarımsal kuraklıkla mücadele edilecek

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, "Türkiye Yüzyılı’na Bir Damla da Sen Ol" mottosuyla tarımsal kuraklık konusunda kamuoyunun bilinç düzeyini artırmak, paydaşların sürece dahil edilerek çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlamasının yapılması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli tedbirlerin alınması ve kriz dönemlerinde etkin bir mücadele programı uygulanarak kuraklığın etkilerini en aza indirilmesi gibi konular hakkında sunumlar eşliğinde yapılan toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman başkanlığında İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İl Müdürü Erkan Alkan’ın yanı sıra kurum amirleri, ilçe/şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum personelleri katılarak, kuraklıkla mücadelede sunumlar ve soru cevap eşliğinde çözüm önerileri değerlendirildi.