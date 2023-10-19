Balıkesir'de terör finansmanı operasyonu

Balıkesir Emniyeti tarafından terör örgütü PKK’nın finansman ayağına düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 12’si adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 kişi ise operasyon çerçevesinde aranıyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Terör Örgütüne Üye Olma” suçu çerçevesinde yürütülen çalışmada; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylemlerde kullanılmak üzere, örgütün yurt dışından finanse edilen paralarını takip ederek Balıkesir merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 13 kişi yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 3 kişi ise aranıyor.