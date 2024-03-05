Balıkesir'de terör operasyonu

Balıkesir polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de terör operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir polisi, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlıyı Karesi ve Altıeylül ilçesinde yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb