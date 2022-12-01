Balıkesir'de terör operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı

Balıkesir ve Çanakkale’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K., çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan S.K.’nin, Balıkesir’de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı ifade edildi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.