Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik Karesi ve Altıeylül ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.