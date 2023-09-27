Balıkesir'de torbacı operasyonu

Balıkesir emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına yönelik Balıkesir il merkezinde ve ve Bigadiç ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ekipler evlerde yaptıkları aramalarda, 4 bin 464 adet sentetik ecza hap, 210.59 gram metamfetamin, 201.07 gram esrar, 201.39 gram kenevir tohumu, 17.85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 141 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 47 adet kartuş, 2 hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 9 adet sikke, 2 adet esrar öğütücü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.