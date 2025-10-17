Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 679 bin 817'ye yükseldi

Balıkesir’de eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 679 bin 817’ya ulaştı. Türkiye’de eylül ayında 196 bin 338 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 679 bin 817 oldu.

Eylül ayında 196 bin 338 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3’ünü motosiklet, yüzde 40,9’unu otomobil, yüzde 8,8’ini kamyonet, yüzde 1,8’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,7 azaldı

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 67,6, otobüste yüzde 29,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 24,6, traktörde yüzde 13,6 artarken otomobilde yüzde 15,4, motosiklette yüzde 9, kamyonette yüzde 0,9 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldığı açıklandı.