Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi civarında seyir halindeki A.S.’nin (30) kullandığı 10 TH 525 plakalı kamyonet, önünde giden 10 EF 126 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü A.S. hayatını kaybederken, traktörde bulunan E.K. (20) ve E.M. (18) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.