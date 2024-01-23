Balıkesir'de trafik kazası 1 ölü 8 yaralı

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yoldaki buzlanma sonucu infaz koruma aracı ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 7’si infaz koruma memuru olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre; sabah saat 8.45 sularında Balıkesir’den Kepsut ilçesi istikametinde hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK eğitimcisi Vildan Hancı otomobilin hakimiyetini kaybederek, Kepsut’tan Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olan infaz koruma aracına çarptı. Sürücülerin şiddetli bir çarpışmadan kaçınmak için yaptıkları manevra ile yoldaki gizli buzlanma sonucu iki araçta yol kenarı savruldu. Olayda otomobil sürücüsü Vildan Hancı hayatına kaybederken, infaz koruma aracı şoförü ve 7 infaz koruma memuru yaralandı.

Olay yerine gelen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; “Buzlanma nedeni ile kontrolünü kaybederek ceza evi gardiyan servisi ile çarpışan araçta hayatını kaybeden BALMEK hocamız Vildan Hancı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlılar, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.