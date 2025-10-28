Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de minibüsün yol kenarında bulunan beton bloğuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’de minibüsün yol kenarında bulunan beton bloğuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu İzmir istikameti Karakol mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir yönüne gitmekte olan D.Ş. yönetimindeki 35 CAL 190 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloka çarptı. Kazada minibüste bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Ş. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb