Balıkesir'de trafik kazası araç bariyerlere çarptı

Yusuf EkerEditör
Balıkesir’in Erdek-Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlelere çarpan otomobilden sürücü şans eseri yaralanmadan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’ten Bandırma yönüne giden 48 AYP 244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.