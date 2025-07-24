Balıkesir'de traktörle otomobil kaza yaptı: 5 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de traktörle otomobil kaza yaptı: 5 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay Bigadiç Sındırgı karayolu üzeri Kargın kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Traktörün römorkuna çarpan 01 ASP 158 plakalı otomobildeki, 5 kişi yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.