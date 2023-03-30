Balıkesir'de Uluslararası Sıfır Atık Günü miniklerle birlikte kutlandı

Bu yıl ilki 30 Mart’ta kutlanan “Uluslararası Sıfır Atık Günü” etkinlikleri dahilinde, hazırladığı sıfır atık projeleri ile Türkiye’de örnek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi minik öğrencilerle bir araya gelerek sıfır atığın önemini anlattı.

Türkiye tarafından BM Genel Kurulu’na sunulan “sıfır atık” önerisinin geçen yıl kabulünün ardından ilk kez bu yıl 30 Mart günü “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanmaya başladı. Hazırladığı ‘Sıfır Atık’ projeleri ile Türkiye’ye örnek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda yerel ve küresel düzeyde karşılaşılan çevre sorunların üstesinden gelmek için büyük çaba harcıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hazırladığı projeleri öğrencilere aşılamak için 23 Nisan İlkokulu’nda program düzenledi. Çevre mühendisleri, öğrencilere doğal kaynakların kullanımı, insan sağlığına uygun çevre şartlarının yoluşturulması ve sıfır atık hakkında bilgi verdi.

Projelerle Türkiye’ye örnek

Şehirdeki vahşi depolama alanlarının tekrar doğaya kazandırılması, metan gazının enerjiye dönüştürülmesi gibi birçok çevreyi koruyan projeyi önemle sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği pilot projelerle Sıfır Atık hareketine önemli destekler sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan ‘Atıksız Ada” Projesi başta olmak üzere ‘Tarlada Sıfır Atık Projesi’, ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi’, ‘İlaç Atık Toplama Projesi’, ‘Mutfakta Sıfır Atık Projesi’, her ilçede ‘Sıfır Atık Caddesi’ gibi birçok projeyle gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atıksız bir yaşam için öncülük ediyor.