Balıkesir'de üniversite öğrencilerine sıcak karşılama

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için şehre gelen üniversite öğrencilerine sıcak bir karşılama sundu.

Türkiye’nin farklı kentlerinden üniversiteyi kazanarak Balıkesir’e yeni gelen öğrencileri, gençlik liderleri, antrenörler, yurt yönetim memurları, gönüllü gençler şehrin bir çok noktasına kurulan stantlarda karşılıyor. Öğrencilerin şehre daha hızlı uyum sağlaması ve burada kendilerini rahat hissetmesi için her türlü desteği vermek amacıyla kurulan stantlar, şehir merkezi, otobüs terminalleri, yurtlar ve üniversite kampüslerinde bulunuyor. Stantlarda görev yapan personel, öğrencilere şehir hakkında genel bilgi veriyor, ulaşım ve konaklama konusunda yardımcı oluyor. Yurtlarda kalacak öğrencilere de yurtların yerleşkeleri tarif edilerek, şehrin tarihi, kültür ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veriyor.

Stantları ziyaret eden öğrenciler, bu uygulamadan memnun olduklarını ve şehir hakkında bilgi edinme ve ihtiyaç duydukları konularda yardım alma imkanı bulduklarını ifade ediyorlar.

Balıkesir’e yeni gelen gençleri ve ailelerini yalnız bırakmayan İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir’e hoş geldiniz. Şehrimiz, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir şehirdir. Yurtlar, spor tesisleri ve diğer sosyal imkânlarıyla hem eğitim hem de sosyal yaşam açısından birçok fırsat bulacaksınız. Keyifli ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim” dedi.