Balıkesir'de üniversite öğrencisine su bedava

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Yaptık, yine biz yapıyoruz” diyerek Balıkesir’de eğitim öğretim gören tüm üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Kararı duyan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilerin yüzünü güldürecek büyük bir hizmete daha imza attı. Daha önce üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini belediye olarak ödeyeceğini açıklayan, vize ve final haftalarında üniversite öğrencilerine otobüsleri bedava yapan Başkan Yılmaz, şimdi de üniversite öğrencilerine suyu bedava yaptı. Bugüne kadar kullandıkları suyun yüzde 50’sini ödeyen öğrenciler, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Yücel Yılmaz’ın kararı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca suyu artık bedava kullanacak. Balıkesirli vatandaşlar için suya yüzde 15 indirim yaptıklarını açıklayan Başkan Yılmaz, sosyal Yardımlaşmadan destek alan vatandaşların, engelli, gazi ve şehit ailelerimizin su borçlarını da kapattıklarını ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak depremzedelerin 1. kademe su faturalarını 31 Aralık 2024’e kadar ödemeye devam edeceklerini açıkladı. Kararı duyan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.