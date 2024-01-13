Balıkesir'de üniversiteliler diyabete dikkat çekti, şeker ölçümü yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) takım çalışması dersinde bir araya gelen Gastronomi ve Mutfak Sanatı Bölümü öğrencileri diyabete dikkat çekmek için Diyabetsiz Yaşam Standı kurdu. Arkadaşlarının ve hocalarının kan şekerini ölçen öğrenciler, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tavsiyesinde bulundu.

Okulun salonunda kurulan Diyabetsiz Yaşam Standında Sağlık Meslek Lisesi mezunu Buse Yılmaz ve Yiğit Uyanık arkadaşlarının ve hocalarının kan şekerini ölçtü. Sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam tavsiyesinde bulunan öğrenciler, standa gelenlere ikramlarda bulundular. Diyabetsiz Yaşam Standı yoğun ilgi gördü. Okulda pek çok proje hazırladıklarını anlatan Elif Korkmaz, “Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban hocamızın öncülüğünde yürütülen takım çalışması dersinde, Diyabetsiz Yaşama dikkat çeken projemizi bu gün hayata geçirdik. Kurduğumuz stantta arkadaşlarımızın ve hocalarımızın kan şekerlerini ölçtük. Standımız ilgi gördü. Daha çok hareket ve sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Burada ikramlarda da bulunduk. Çalışmalarımız devam edecek” dedi. Başarılı öğrencileri kutlayan Fakülte Dekanı Prof.Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da,” Takım çalışması dersi çerçevesinde çok güzel projeler hazırlandı. BUBFA ile Diyabetsiz Yaşam projesi de bunlardan biridir. Projeyi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Bölümü öğrencilerimiz gerçekleştirdi. Burada temel amaç diyabetsiz bir yayam nasıl gerçekleştirilir bunu göstermek istedik. Bu projede görev alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Projelerimiz devam edecek” dedi.