Balıkesir'de üniversiteliler engelli gençler için eğlence düzenledi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, engelli gençler için eğlence düzenledi. Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kaymakam İlyas Memiş ile bazı daire amirleri de katıldı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret 3.sınıf öğrencileri Takım Çalışması dersi çerçevesinde Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezinde engelli gençlerle bir araya geldi. Engelli gençlerle birlikte eğlenen üniversiteli gençler büyük mutluluk yaşarken, engelli gençler de unutulmaz bir gün geçirdi. Hep birlikte oynayan gençler müziğin ritmine uyarak halaylar çekti. Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal’ın talimatıyla ekip aracına da binen engelli gençler heyecan yaşadı. Etkinliğin Takım Çalışması dersinde yapıldığını anlatan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, "Uluslararası Ticaret birinci öğretim öğrencilerimizin takım çalışması dersinde engelli kardeşlerimiz ile beraberiz. Engelli olarak görülen, aslında engelin beyinlerde bitirilmesi gerektiğini ortaya koyduğumuz bir projeyle birlikteyiz. Burada görmüş olduğunuz gibi, sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte sloganıyla hareket ettiğimiz projemize, öğrencilerimiz bu kardeşlerimize, özel kardeşlerimizle birlikte 3 Aralık Engelli Günü münasebetiyle ile kutluyoruz” dedi.

Hatice Macartay da, "Uluslararası Ticaret 3. sınıf öğrencileri olarak takım çalışması projemiz için bugün Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezinde çocuklarla bir araya geldik. Onlarla eğlendik. Oyunlar oynadık. Ağaç süsleme yaptık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” derken, Orhan Karamanoğlu ise, "Projemize hayat verdik. Engelli bireyler de aynı bizler gibi toplumun bir parçasıdır. Onları sakın dışlamayalım. Elimizden gelen iyiliği yapmayı esirgemeyelim. Teşekkür ederim” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi kurucu müdürü Sevda Mayadağ da, "Etkinliğimizi BUBFA öğrencileri ile takım çalışması halinde hazırladık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızla birlikte eğlendik. Katılımımız çok güzeldi. Kaymakamımıza, gelen bütün mülki amirlerimize, herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim” diye konuştu. Etkinliğe Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile vatandaşlar katıldı.