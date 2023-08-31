Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir şahsın ev ve aracında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait ikamet adresi ve aracında eş zamanlı olarak icra edilen operasyonel faaliyet sonucu;

112 gram kokain, 2 adet cep telefonu ve 12 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştı.